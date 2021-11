De zesdaagse van Rotterdam gaat opnieuw niet door. De organisatie heeft besloten het wielerevenement in Ahoy te schrappen vanwege de onzekerheid rond de coronamaatregelen.

De baanwielrenners zouden van 7 tot en met 12 december over de piste in Ahoy rijden, maar het is hoogst onzeker of er dan weer publiek aanwezig mag zijn.

In ieder geval tot 4 december mogen er geen toeschouwers bij sportwedstrijden zijn. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de curve van het aantal coronabesmettingen af te vlakken en te voorkomen dat de ziekenhuizen overvol raken.

"Dit voelt als een klap in het gezicht, want tot twee weken geleden was er geen sprake van het niet laten doorgaan van het evenement. We gingen er vol voor en hadden er enorm veel zin in", zegt Erika Bronkhorst, manager evenementen van Rotterdam Ahoy.

Eind vorig jaar ging de zesdaagse van Rotterdam ook al niet door. Toen zou het wielerevenement eind november worden gehouden, maar al in mei besloot de organisatie de baanwedstrijden te schrappen.

Volgens Bronkhorst vallen de financiële consequenties voor Ahoy mee, ook omdat de opbouw nog moest beginnen. "Maar hier hebben we in onze sector al anderhalf jaar lang mee te maken, dat evenementen onverwachts uitvallen. Daarom proberen we financiële risico's ook steeds zoveel mogelijk te vermijden."

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli zouden ook meedoen in Rotterdam. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli zouden ook meedoen in Rotterdam. Foto: ANP

Ook Lavreysen, Hoogland en Büchli zouden meedoen

De Belgische baanwielrenner Kenny De Ketele zou in Ahoy zijn rijke carrière afsluiten. De 36-jarige Belg, winnaar van 21 zesdaagsen, had zich samen met Niki Terpstra ingeschreven.

"Kenny heeft een supercarrière gehad en had hier in Rotterdam zijn laatste wedstrijd kunnen winnen", zegt Bronkhorst. "Het is hartverscheurend dat je zo'n sporter dan moet vertellen dat het niet doorgaat."

Ook de Europees kampioenen koppelkoers Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hadden zich ingeschreven. De olympische kampioenen Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli zouden meedoen aan de sprintwedstrijden.

Havik en de inmiddels gestopte Wim Stroetinga zijn nog altijd de laatste winnaars in Ahoy. Het Nederlandse duo won begin 2020 de 38e editie van de zesdaagse.

De 39e editie is nu verplaatst naar 6 tot en met 11 december 2022. Wielerliefhebbers die al een kaartje hadden gekocht, kunnen volgend jaar op dezelfde data naar binnen.