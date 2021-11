LeBron James is voor het eerst in zijn NBA-carrière geschorst. De sterspeler van Los Angeles Lakers moet één wedstrijd toekijken omdat hij Isaiah Stewart van Detroit Pistons zondagavond (lokale tijd) in het gezicht raakte bij een duel om de bal.

Het incident gebeurde in het derde kwart van de wedstrijd. De twee basketballers streden om de rebound en daarbij sloeg James zijn tegenstander Stewart met de elleboog in het gezicht. Met die wilde armzwaai bezorgde hij de Pistons-forward een bloedende hoofdwond.

James schrok er zichtbaar van en leek direct zijn excuses aan te bieden, maar Stewart was ziedend. Hij zocht ruzie met de Lakers-ster en moest door meerdere mensen in bedwang worden gehouden om te voorkomen dat hij hem zou aanvliegen. Met veel moeite werd hij uiteindelijk richting de spelerstunnel gedirigeerd.

Zowel James als Stewart werd van het veld gestuurd, maar uiteindelijk wordt Stewart het zwaarst gestraft door de NBA. De basketbalbond schorst hem voor twee wedstrijden omdat hij het incident liet escaleren en James "herhaaldelijk en agressief" benaderde.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de aanvaring tussen LeBron James en Isaiah Stewart te zien.

James en Stewart kunnen elkaar zondag weer treffen

James moet één duel toekijken wegens zijn "roekeloze" elleboogstoot in het gezicht van Stewart en het uitlokken van een woordenwisseling. De viervoudig NBA-kampioen mist dinsdag (lokale tijd) de uitwedstrijd tegen New York Knicks.

Het was de tweede keer in zijn lange carrière dat de 36-jarige James uit het veld werd gestuurd. Vier jaar geleden moest hij in dienst van Cleveland Cavaliers inrukken. James werd in het verleden wel vaker beboet door de NBA, maar niet eerder geschorst.

Stewart mist deze week de ontmoetingen met Miami Heat en Milwaukee Bucks. Saillant detail is dat zowel de Pistons-speler als James zondagavond weer speelgerechtigd is als de Lakers en de Pistons elkaar opnieuw treffen.