Tennisbond ATP heeft maandag een limiet ingesteld voor toiletpauzes. De mannen mogen per wedstrijd nog maar één keer naar het toilet en die onderbreking mag maar drie minuten in beslag nemen.

Tennissers worden er met regelmaat van beschuldigd een toiletpauze te gebruiken uit tactische overwegingen. Op de US Open was Andy Murray woedend op Stéfanos Tsitsipás, die voorafgaand aan de beslissende set liefst acht minuten wegbleef.

"Ik heb mijn respect voor hem verloren. Als je in een zware wedstrijd zoals deze ineens zeven, acht minuten stopt, dan raak je eruit. Het kan geen toeval zijn dat dat op zulke momenten gebeurt. Ik baal, want ik heb het gevoel dat het de uitkomst van deze partij heeft beïnvloed", zei Murray, die de vijfde set uiteindelijk verloor.

Ook Alexander Zverev uitte dit jaar kritiek op Tsitsipás. De Duitser stond eind augustus in de halve finales van het Masters-toernooi in Cincinatti tegenover de Griek, die na de eerste set in die wedstrijd tien minuten over een toiletbezoek deed.

Tsitsipás bleef koel onder de kritiek en zei dat hij de regels niet had overtreden. Na aanhoudende kritiek van spelers heeft de ATP nu besloten de regels aan te scherpen.

Tennissers mogen vanaf nu alleen nog maar een toiletbreak aanvragen na afloop van een set.