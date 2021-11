Nabestaanden van elf Israëlische atleten die in 1972 tijdens de Olympische Spelen in München omkwamen bij een aanslag, eisen 110 miljoen euro smartengeld. Advocaat Geert-Jan Knoops, die opkomt voor de belangen van de nabestaanden, bevestigt zondag berichtgeving hierover door de NOS.

Het geld wordt geëist van Libië, omdat volgens de nabestaanden voormalig dictator Muammar Kaddafi het mogelijk maakte dat leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September de aanslag konden uitvoeren.

De claim is ingediend bij een comité van de Verenigde Naties (VN) dat geld beheert dat van Kaddafi en zijn regime was, maar volgens de NOS in 2011 wereldwijd werd bevroren. Het gaat naar verluidt om tientallen miljarden dollars en euro's.

Het VN-comité heeft Libië er eerder toe bewogen om schadevergoedingen te betalen voor aanslagen die werden gesteund door Kaddafi. Zoals aan nabestaanden van de aanslag op het Amerikaanse Pan Am-toestel boven het Schotse Lockerbie in 1988, waar de uiteindelijke schadevergoeding per slachtoffer uitkwam op 10 miljoen dollar.

"Uitgangspunt van onze claim is de schadevergoeding in die zaak: 10 miljoen per slachtoffer", aldus Knoops, die zegt dat hij en andere advocaten al drie jaar bezig zijn met onderzoek in deze zaak. De 21 nabestaanden hebben de zaak in handen gegeven van een strategisch adviesbureau, waarvan Knoops deel uitmaakt. Het bureau heeft aanwijzingen, waaruit moet blijken dat Kaddafi de aanslag heeft ondersteund, aan de VN overgedragen.