Tiger Woods heeft zondag voor het eerst sinds zijn zware auto-ongeluk in februari een video gepost waarin hij ballen slaat op de golfbaan.

De video van drie seconden, die al miljoenen keren bekeken is, is de eerste officiële update van Woods sinds april. Toen plaatste hij een foto van zichzelf en zijn hond op Instagram, waarop te zien was dat hij met krukken liep en zijn rechterbeen ingepakt was.

Woods draagt in de video van zondag een compressiekous om zijn rechterbeen, dat bij het ongeluk werd verbrijzeld. "Ik maak vooruitgang", was de korte boodschap bij het bericht.

De 45-jarige Amerikaan raakte een klein tien maanden geleden zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV. Woods, die volgens onderzoek 60 kilometer per uur te hard reed, hield open breuken in zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel aan het ongeluk over en moest weken in het ziekenhuis blijven.

Het is onduidelijk of de vijftienvoudig majorwinnaar ooit nog zijn rentree zal maken op de professionele tour. Hij heeft sinds de Masters in november 2020 geen toernooi meer gespeeld.

Woods won in zijn carrière 82 proftoernooien. In 2019 bekroonde hij een comeback na tal van operaties aan knie en rug met zijn vijfde titel bij de Masters.