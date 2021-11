Nederland heeft zondag twee wereldtitels in het zeilen veroverd. Odile van Aanholt en Elise de Ruijter veroverden voor de kust van Oman het goud in de olympische klasse 49erFX. Bart Lambriex en Floris van de Werken presteerden hetzelfde in de 49er.

Van Aanholt en De Ruijter leidden al met ingaan van de medalrace op het Noorse tweetal Helene Naess-Marie Rønningen. Het Nederlandse zeilkoppel wist die koppositie vast te houden met de derde plek in de slotrace.

In september wisten Van Aanholt en De Ruijter in Thessaloniki de Europese titel te veroveren. De zeilsters vormen een gelegenheidsduo. Van Aanholt en De Ruijter zeilen normaal gesproken met respectievelijk Emma Siewers en Willemijn Offerman, die momenteel geblesseerd zijn.

Lambriex en Van de Werken begonnen als nummer twee in de tussenstand aan de afsluitende medalrace. Dankzij hun overwinning in die finale heat passeerden ze de Duitsers Tim Fischer en Fabian Graf in het eindklassement.

Voor de zeilers in de 49er-, de 49erFX- en Nacra 17-klasse zijn deze wereldkampioenschappen het eerste internationale evenement sinds de Olympische Spelen in Tokio.

In de Japanse hoofdstad was er in de 49erFX-klasse brons voor Annemiek Bekkering en Annette Duetz. In 2018 en 2019 werd het Nederlandse duo wereldkampioen.