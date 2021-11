Michael van Gerwen is zaterdag gestrand in de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De drievoudig wereldkampioen moest in Wolverhampton zijn meerdere erkennen in Michael Smith, die met 13-16 zegevierde.

Van Gerwen kwam met 0-5 achter en kon die schade niet meer herstellen, al kwam hij wel twee keer op één leg van Smith. Zijn Engelse opponent behield echter zijn voorsprong en maakte het in de 29e game af.

De statistieken spraken in het nadeel van Van Gerwen, die op een gemiddelde van 96,24 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van ruim 35 procent eindigde. Smith zette daar 98,70 en ruim 44 procent tegenover.

Vorig jaar waren de kwartfinales ook het eindstation voor Van Gerwen op de Grand Slam of Darts. Zijn verlies betekent dat er geen Nederlanders meer in het toernooi zitten. Raymond van Barneveld strandde al in de poulefase.

De 31-jarige Smith, die voor het eerst van Van Gerwen won in de knock-outfase van een groot televisietoernooi, staat in de halve eindstrijd tegenover Peter Wright of revelatie Fallon Sherrock, die elkaar later op zaterdagavond treffen.

Gerwyn Price-James Wade is de andere halve finale. De Grand Slam of Darts krijgt hoe dan ook een andere winnaar dan vorig jaar, want titelverdediger José de Sousa ligt er al uit.