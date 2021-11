Lucinda Brand heeft zaterdag haar derde overwinning van dit seizoen geboekt in de Superprestige. De wereldkampioene soleerde vanaf de eerste ronde naar de zege in het Belgische Merksplas en is de nieuwe leider in het klassement.

De 32-jarige Brand pakte direct na de start de leiding en sloeg in de eerste ronde al een gat van veertien seconden met haar belangrijkste concurrenten. Denise Betsema, Annemarie Worst en Yara Kastelijn gingen in de achtervolging, maar kwamen niet meer in de buurt van Brand.

De drie Nederlanders moesten zich noodgedwongen richten op de strijd om plek twee, die werd gewonnen door Worst. De Gelderse kwam zeventien seconden achter Brand over de streep, direct gevolgd door Betsema (derde) en Kastelijn (vierde).

Eerder dit jaar won Brand al de Superprestige-veldritten in Gieten en het Belgische Niel. Alleen bij de cross in Ruddervoorde ging de zege niet naar de wereldkampioene; ze finishte als vijfde en zag Denise Betsema naar de overwinning rijden.

Door haar zege in Merksplas is Brand de nieuwe leider in de Superprestige. Ze neemt het stokje over van Betsema. De volgende rit is op zaterdag 4 december in het Belgische Boom. Er staan in totaal nog vier races op het programma in de Superprestige.

Komende zondag komen de veldrijdsters weer in actie als er een wereldbekerwedstrijd in Koksijde op het programma staat. Brand won dit wereldbekerseizoen al twee ritten.