Karateka Lynn Snel heeft Nederland voor het eerst sinds 2004 een WK-medaille bij de vrouwen bezorgd. De 23-jarige Snel pakte in Dubai het brons in de klasse tot 61 kilogram. Snel was met 5-2 duidelijk te sterk voor de Canadese Haya Jumaa.

Snel was de WK woensdag begonnen met een nipte nederlaag tegen de Oekraïense Anita Serogina. Omdat die zich plaatste voor de finale kreeg de Zaandamse, die zich afgelopen voorjaar niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen, een herkansing.

Daarin won ze donderdag van achtereenvolgens de Cypriotische Avgoustina Stylianou, de Spaanse Indira Zuniga García en de Filipijnse Jamie Lim.

Snel kende nog een moeizame voorbereiding nadat ze twee weken voor vertrek naar Dubai positief was getest op het coronavirus.

"Het WK leek geen haalbaar verhaal. Uiteindelijk is het allemaal net op tijd goedgekomen. Des te groter de ontlading en blijdschap nu na deze bronzen medaille", meldde ze vanuit Dubai.