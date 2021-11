Monobobster Karlien Sleper heeft zaterdag een grote stap richting de Olympische Spelen van Peking gezet. De Gelderse eindigde bij haar wereldbekerwedstrijd in Innsbruck als tiende, waarmee ze voldeed aan de kwalificatie-eis van sportkoepel NOC*NSF. Daarvoor moest ze in de top twaalf eindigen.

Na de eerste heat stond Sleper overall nog op de dertiende plek, maar bij de tweede omloop knokte ze zich naar een toptiennotering. Het is voor het eerst dat de Nederlandse überhaupt meedoet aan een wereldbekerwedstrijd.

Sleper is nog niet helemaal zeker van deelname aan de Winterspelen. De aanvullende eis van het internationaal olympisch comité (IOC) is dat ze op 16 januari behoort tot de beste zes vrouwen die alleen in de monobob uitkomen. Een groot deel van het deelnemersveld komt, in tegenstelling tot Sleper, ook uit in de tweevrouwsbob.

"Bij een World Cup-debuut in de monobob meteen de top tien halen, is een fantastisch resultaat", zegt technisch directeur Vincent Kortbeek van de bob- en sleebond. "Dit geeft veel vertrouwen richting de Spelen. We kunnen nu de juiste focus leggen richting de volgende wedstrijden."

De monobob is een nieuw onderdeel op de komende Winterspelen, die van 4 tot en met 20 februari in Peking worden gehouden. Bij het onderdeel daalt één vrouw af.