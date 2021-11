Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag een grote stap richting plaatsing voor de Olympische Winterspelen in Peking gezet. De Gelderse eindigde als tweede bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Oostenrijkse Innsbruck.

De 28-jarige Bos klokte met de eerste heat (53,87 seconden) en tweede run (53,72) bij elkaar opgeteld een tijd van 1.47,59. In het skeleton wordt altijd een klassement opgemaakt over twee heats.

Bos moest alleen de Russische Elena Nikitina voor zich dulden. Zij was een tiende van een seconde sneller dan de geboren Edese. De Belgische Kim Meylemans completeerde het podium (+0,13).

Voor plaatsing voor de Winterspelen in Peking moet Bos in het slechtste geval twee keer in de top acht van een wereldbekerwedstrijd eindigen. Als ze aan het einde van het seizoen in de top twaalf van de IBSF-ranglijst staat, gelden er geen prestatie-eisen vanuit sportkoepel NOC*NSF.

Mocht Bos bij het opmaken van de ranglijst op de dertiende tot en met de twintigste plek staan, dan volstaat één topachtnotering bij een wereldbekerwedstrijd. Die heeft ze dus al binnen. Vorig seizoen eindigde ze als derde in het wereldbekerklassement.

Bos maakte drie jaar geleden haar olympische debuut in het Russische Sotsji. Als vervanger van de geschorste Nikitina, die schuldig werd bevonden aan dopinggebruik, eindigde ze als achtste. Ze was daarmee de eerste Nederlandse skeletonster op de Olympische Spelen.