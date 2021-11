Sjinkie Knegt heeft zich donderdag bij de wereldbeker shorttrack in Hongarije niet weten te plaatsen voor de halve eindstrijd op de 1.500 meter. De Fries kreeg tijdens de kwartfinales een straf, waardoor de volgende ronde buiten bereik bleef.

De 32-jarige Knegt begon op de eerste dag nog sterk aan het toernooi in het Hongaarse Debrecen. Hij won de eerste heat, maar in de kwartfinales ging het mis. Knegt kwam als derde over de eindstreep, maar werd door de jury gediskwalificeerd wegens licht contact met de Hongaarse Shaolin Sándor Liu.

Tijdens eerdere wereldbekerwedstrijden kon Knegt dit seizoen ook nog niet overtuigen. In Peking kreeg hij op de 1.000 meter eveneens een straf en viel hij in de kwalificaties voor de 1.500 meter. Tijdens de tweede wereldbeker in het Japanse Nagoya werd hij vijfde op de 1.500 meter en won hij de B-finale op de 1.000 meter.

Sven Roes (eerste) en Jens van 't Wout (tweede) haalden de halve eindstrijd op de 1.500 meter in Debrecen wel. Op de 500 meter wist alleen Dylan Hoogerwerf zich niet te plaatsen voor de kwartfinales. Hij eindigde in zijn serie als vierde.

Ook straf voor gemengde estafette

Bij de vrouwen kwamen Suzanne Schulting (eerste), Xandra Velzeboer (tweede) en Selma Poutsma (derde, op tijd verder) de kwartfinales op de 1.500 meter goed door. Daarnaast bereikten Yara van Kerkhof, Schulting en Poutsma de kwartfinales van de 500 meter.

Op de gemengde estafette over 2.000 meter incasseerde de Nederlandse ploeg een straf, waardoor de halve finales buiten bereik bleven. Namens Oranje kwamen Melle van 't Wout, Hoogerwerf, Velzeboer en Van Kerkhof in actie.

De strijd om de medailles op de 500 en 1.500 meter is zaterdag in Debrecen. Het derde wereldbekertoernooi van het seizoen duurt tot en met zondag.