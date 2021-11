Nyck de Vries gaat begin december een dag testen in de IndyCar. Het wordt de eerste keer dat de Nederlander zich in de Amerikaanse raceklasse begeeft.

De 26-jarige De Vries rijdt op 6 december op het circuit van Sebring in de Verenigde Staten in een auto van Meyer Shank Racing. De Braziliaan Hélio Castroneves won dit jaar in een wagen van dat team de Indianapolis 500.

"Het is een absolute eer om voor dit team te racen", zegt De Vries in een verklaring. "Het wordt mijn eerste ervaring met racen in de Verenigde Staten. Ik volg IndyCar al een tijdje en ik ben altijd benieuwd geweest naar hoe het is om in de VS te racen. Het is heel aanlokkelijk, dus ik kijk er enorm naar uit. We zien wel waar het me brengt."

De Vries werd dit jaar met Mercedes nog kampioen in de Formule E, de klasse voor elektrische auto's. Hij was de eerste Nederlander die daarin slaagde. In 2019 was de in Friesland geboren coureur ook de beste in de Formule 2.

Door zijn sterke prestaties werd De Vries lange tijd in verband gebracht met een plekje in de Formule 1. Hij werd genoemd als opvolger van de naar Mercedes vertrekkende George Russell bij Williams en zijn naam viel ook bij Alfa Romeo, maar beide teams maakten een andere keuze.

Met Rinus van Kalmthout is er momenteel al een Nederlander in de IndyCar actief. De twintigjarige Hoofddorper wist in zijn carrière tot dusver één race te winnen en eindigde daarnaast nog twee keer op het podium.