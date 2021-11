De Grand Prix van Nederland in de MXGP staat volgend jaar gepland op 27 maart. De wedstrijden zullen dan net als dit jaar op circuit De Witte Ruysheuvel in Oss worden gehouden. Promotor Infront Moto Racing publiceerde woensdag de voorlopige kalender met daarop twintig races.

Het WK opent op 20 februari met de Grote Prijs van Groot-Brittannië, gevolgd door de GP van Argentinië op 6 maart. De cross in Oss is vooralsnog de vierde race van het seizoen, hoewel de promotor nog geen locatie heeft voor de derde race die op 20 maart wordt verreden.

De Grote Prijs van Turkije is op 4 september de voorlaatste race. Voor de race op 18 september is ook nog geen locatie. De Motorcross der Naties is op 25 september in de Verenigde Staten.

Jeffrey Herlings veroverde dit jaar voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP. Hij stelde de titel in de laatste cross pas veilig en won met slechts vijf punten voorsprong op de Fransman Romain Febvre.

Dat het WK zo'n spannend slot kende, kwam mede door een onfortuinlijke blessure die Herlings in de Nederlandse Grand Prix in Oss opliep. Een concurrent landde na een sprong met zijn motor op de schouder van de Brabander. Door een breukje miste hij drie manches.