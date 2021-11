De Zevenheuvelenloop gaat zondag niet door. De gemeente Nijmegen heeft vanwege de nieuwste coronamaatregelen en het grote aantal besmettingen besloten de prestigieuze hardloopwedstrijd te schrappen.

De Zevenheuvelenloop is een van de grootste hardloopevenementen van Nederland. Zowel bij de mannen als de vrouwen is het wereldrecord op de 15 kilometer gelopen in Nijmegen.

Voor de wedstrijd rond de Gelderse stad hadden achttienduizend hardlopers zich ingeschreven. Een dag eerder zou 's avonds de Zevenheuvelennacht worden gelopen over 7 kilometer, met bijna 6.500 deelnemers. Zo'n duizend kinderen zouden meedoen aan de Mini Zevenheuvelenloop van zaterdagavond. Alle evenementen zijn geschrapt.

"We zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest om de mogelijkheden in kaart te brengen, maar in de huidige situatie kon helaas alleen de conclusie worden getrokken dat doorgang van het evenement momenteel niet verantwoord is", zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen dinsdag.

"Al die mensen die door de straten hardlopen, de lengte van het parcours en daarmee de praktische onmogelijkheid om publiek te reguleren, bleken in combinatie met de geldende coronamaatregelen niet realistisch."

De organisatie gaat zich nu buigen over de financiële afhandeling richting de deelnemers. Bij de inschrijving hadden zij al te horen gekregen dat ze minimaal de helft van het inschrijfgeld zouden terugkrijgen als de wedstrijd niet kon doorgaan.

Zevenheuvelenloop ging vorig jaar ook niet door

De Zevenheuvelenloop, die in 1984 voor het eerst werd gehouden, kon vorig jaar ook geen doorgang vinden door de coronapandemie. De Oegandees Stephen Kissa en de Ethiopische Letesenbet Gidey waren in 2019 de laatste winnaars.

Viervoudig winnaar Joshua Cheptegei uit Oeganda zou zondag in Nijmegen aan de start staan. De olympisch kampioen van Tokio op de 5.000 meter liep drie jaar geleden met 41 minuten en 5 seconden een wereldrecord. Bij de vrouwen zette Gidey in 2019 met 44.20 een wereldrecord neer in Nijmegen.

De Nederlandse inbreng in de Zevenheuvelenloop zou komen van onder anderen Bart van Nunen, Khalid Choukoud, Mike Foppen, Andrea Deelstra, Jill Holterman, Maureen Koster en Ruth van der Meijden.