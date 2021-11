Eva de Goede kan maandenlang niet in actie komen voor de Nederlandse hockeysters. De aanvoerder van Oranje heeft vorige week tijdens het Pro League-duel met België haar voorste kruisband afgescheurd en haar meniscus beschadigd, waardoor ze volgende zomer het WK moet missen.

"Ik voelde op het veld meteen dat het niet goed zat en werd daar in de kleedkamer al in bevestigd, maar je hoopt natuurlijk dat het toch meevalt. Uit onderzoek blijkt nu dat niet alleen mijn kruisband is afgescheurd maar ook mijn meniscus is beschadigd. Dat was een extra klap", zegt de 32-jarige De Goede.

De 251-voudig international, die tegen België al na een kwartier uitviel, wordt dinsdag geopereerd en wacht daarna een lange revalidatieperiode. Normaal gesproken hoeft ze 'slechts' één keer onder het mes, omdat de artsen tijdens de operatie zowel de kruisband als de meniscus hopen te herstellen.

De Goede zegt in gesprek met Hockey.nl dat de kans aanwezig is dat ze nooit meer haar rentree zal maken op topniveau. "Of ik nog professioneel kan hockeyen, dat weet ik niet. Daarvoor is er nu nog te veel onzeker. Dat moeten we bepalen tijdens mijn herstel. Het komt goed. Alleen is nu nog onduidelijk hoe goed het komt."

Eva de Goede kon het veld amper op eigen kracht verlaten. Eva de Goede kon het veld amper op eigen kracht verlaten. Foto: Pro Shots

WK in juli komt te vroeg voor De Goede

Het is eigenlijk al uitgesloten dat De Goede volgend jaar mee kan doen aan het WK, dat van 1 tot en met 17 juli 2022 in Nederland en Spanje wordt gehouden. De Goede verwacht minstens negen maanden nodig te hebben om te herstellen van haar zware knieblessure en wil geen risico's nemen.

"Het WK was voor mij het doel waar ik naar toeleefde en de reden waarom ik doorging bij Oranje", baalt ze. "Dat heb ik nu uit mijn hoofd gezet. Ik heb nu geen stip aan de horizon gezet. En misschien is dat wel even het beste."

De Goede is al jarenlang een onmisbare kracht bij de Nederlandse hockeysters, waarmee ze in 2008, 2012 én afgelopen zomer olympisch kampioen werd. Bij de Spelen van 2016 was er zilver. De hockeyster uit Zeist werd in haar loopbaan twee keer uitgeroepen tot beste speelster ter wereld (2018 en 2019).

Naast de vier olympische medailles werd De Goede drie keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen met de hockeysters. Ze staat momenteel onder contract bij HGC, waarmee ze in de Hoofdklasse uitkomt.