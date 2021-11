Rob Ehrens moet na zestien jaar vertrekken als bondscoach van de Nederlandse springruiters. De hippische federatie KNHS vindt het tijd voor een frisse wind.

De 64-jarige Ehrens is sinds 2005 bondscoach. Onder zijn leiding eindigde de ploeg als vierde in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio, als vijfde op de Spelen van 2008 in Peking en als zevende bij Rio 2016.

In Londen (2012) kon Ehrens twee zilveren medailles vieren, zowel met het team als individueel met Gerco Schröder. Hij is de langstzittende bondscoach van de springruiters van Oranje.

Ehrens, die in 2005 Bert Romp opvolgde, is teleurgesteld over het besluit van de KNHS. "Ik had het liever eerder geweten en was graag nog doorgegaan. Ik heb deze functie altijd met heel veel passie en plezier uitgevoerd, maar als de KNHS het tijd vindt voor een frisse wind, dan leg ik me daarbij neer", zegt hij.

"Ik begrijp de teleurstelling van Rob", aldus technisch directeur Iris Boelhouwer. "Zijn successen als bondscoach zijn ongeëvenaard. Na zestien jaar dezelfde persoon in deze sleutelrol vinden wij het tijd voor vernieuwing."

"In afstemming met de ruiters wordt de rol en positie van bondscoach opnieuw ingevuld", vervolgt Boelhouwer. "Een nieuwe coach heeft tijd nodig om samen met de springruiters te bouwen aan een stevig fundament voor verder succes. De voorbereidingen die moeten leiden naar een teammedaille bij de Spelen in Parijs zijn inmiddels al begonnen."