Valentino Rossi is trots na zijn 371e en laatste race in de MotoGP. De 42-jarige Italiaan eindigde zondag in Valencia als tiende, waarmee er een einde kwam aan de indrukwekkende carrière van de motorsportlegende.

"In de komende jaren kan ik zeggen: oh, ik werd tiende in mijn laatste race en geen laatste. Stoppen is eigenlijk gewoon een excuus om er een zooitje van te maken", zei Rossi met een grote glimlach tegen diverse media over zijn laatste race in de MotoGP.

"Ik wilde mijn carrière goed afsluiten. Dat was ook mijn gedachte de afgelopen dagen. Ik was er niet mee bezig dat het mijn laatste race was, maar ik maakte me wel zorgen over mijn emoties. Om met een blos op de wagen te eindigen... Ik ben trots."

Na afloop verzamelden alle coureurs zich rondom Rossi om afscheid te nemen. "Ze probeerden me vaak aan het huilen te maken, maar het moest een feest worden. Het was een mooi weekend", aldus Rossi.

Bagnaia: 'Zege is een cadeau voor Rossi'

Francesco Bagnaia won de race in Valencia. De Ducati-coureur is een protegé van Rossi. "Deze overwinning is een cadeau voor Valentino. Ik wil deze race aan hem opdragen en hem bedanken voor wat hij voor ons heeft gedaan op de academie", zei Bagnaia.

De 24-jarige Bagnaia reed in Valencia met een speciale helm om Rossi te eren. "Het belangrijkste was om hem op de best mogelijke manier eren. De knuffel met hem op de baan was erg fijn. We deelden daar veel emoties, dus ik ben erg blij."

Fabio Quartararo, die vijfde werd in Valencia, pakte dit seizoen de wereldtitel in de MotoGP. De Fransman is eveneens lovend over Rossi. "Het was een heel bijzonder moment om het kampioenschap te winnen in het jaar dat Rossi met pensioen ging. Dit afscheid viel me zwaar. Door hem ben ik een MotoGP-race gaan kijken."