Remy Gardner heeft zondag de wereldtitel in de Moto2 veroverd. De rijder van Red Bull KTM Ajo had in de Grand Prix van Valencia genoeg aan de tiende plaats om zijn teamgenoot Raúl Fernández voor te blijven.

De Spanjaard Fernández won de laatste race van het seizoen, maar kon alleen wereldkampioen worden als Gardner buiten de top dertien viel. De 23-jarige Australiër nam geen risico en eindigde met vier punten meer dan zijn teamgenoot in de WK-stand.

Gardner won dit jaar vijf Grands Prix en pakte zijn eerste wereldtitel. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader Wayne Gardner, die in 1987 kampioen werd in de 500cc. Remy Gardner stapt volgend jaar over naar de zwaarste klasse, die inmiddels MotoGP heet.

Fernández hield in Valencia de Italiaan Fabio Di Giannantonio en de Spanjaard Augusto Fernández achter zich. De Nederlander Bo Bendsneyder eindigde als 25e en laatste en werd zestiende in het eindklassement van het WK.

In de Moto3-klasse ging de zege naar de Spanjaard Xavier Artigas. Voor de rijder van Honda-Leopard Racing was het zijn eerste zege ooit in de Moto3. Zijn landgenoot Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) was al zeker van de wereldtitel. De zeventienjarige Spanjaard kwam zondag kort voor de finish ten val.