Raymond van Barneveld is zaterdag met een nipte nederlaag aan de Grand Slam of Darts begonnen. Eerder op de avond startte Michael van Gerwen met een overtuigende overwinning.

Van Barneveld plaatste zich vrijdag via de kwalificatie voor zijn tweede grote toernooi sinds zijn terugkeer als profdarter. In de Aldersley Leisure Village in Wolverhampton bood hij Michael Smith uitstekend partij.

De Hagenaar kwam met 2-1 en 4-3 voor, maar moest in de beslissende negende leg toch zijn meerdere erkennen. Hij eindigde op een gemiddelde van 96,48 en een finishpercentage van 50 procent. Smith noteerde 100,43 gemiddeld en benutte 45 procent van zijn dubbels.

Bij de Grand Slam of Darts wordt begonnen in poules van vier. Van Barneveld, die al zeker is van WK-deelname, speelt in de komende dagen in zijn groep nog tegen Gary Anderson en Joe Davis. Anderson won zaterdag me 5-1 van Davis.

Van Gerwen was in zijn eerste partij een maatje te groot voor Lisa Ashton: 5-0. De drievoudig wereldkampioen kwam tot een gemiddelde van 105,85 punten en een finishpercentage van 62,5 procent. Ashton gooide 87,96 gemiddeld en kreeg geen enkele kans op een dubbel. Van Gerwen speelt ook nog tegne Joe Cullen en John Henderson.

Zowel Van Gerwen (2015, 2016 en 2017) als Van Barneveld (2012) schreef de Grand Slam of Darts al eens op zijn naam. Het prestigieuze toernooi werd vorig jaar gewonnen door de Portugees José de Sousa. De finale van de huidige editie is volgende week zondag.