Ranomi Kromowidjojo weet nog altijd niet of ze door wil gaan tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De drievoudig olympisch kampioene doet in december nog mee aan de WK kortebaan en gaat daarna nadenken over haar toekomst.

"Ik zeg nu nog geen ja en geen nee", zegt Kromowidjojo in gesprek met de NOS. "Na de Olympische Spelen zijn we snel doorgegaan met de International Swimming League. Ik heb behoefte aan vakantie rond Kerst. Dan gaan we aan de warme chocolademelk en dan neem ik rustig de tijd om na te denken."

Voor de 31-jarige Kromowidjojo waren de Spelen in Tokio weinig succesvol. De Groningse greep op de 50 meter vrije slag en met de estafettezwemsters op de 4x100 meter vrij naast een medaille. Op de 100 meter vrije slag besloot ze na de series af te zien van een swim-off, omdat ze voor zichzelf geen medaillekansen zag.

Kromowidjojo hield na Tokio in het midden of ze door wil gaan tot en met de Spelen van Parijs over drie jaar, maar ze zal binnenkort alsnog een knoop doorhakken. "Ik ga niet zozeer nadenken over het rationele. Het gaat om het gevoel van binnen", benadrukt de topzwemster, die in 2008 (4x100 vrij) én 2012 (50 en 100 vrij) olympisch goud pakte.

Kromowidjojo laat keuze niet afhangen van Weertman

Hoewel haar vriend, openwaterzwemmer Ferry Weertman, in een vergelijkbaar parket zit, benadrukt 'Kromo' dat ze haar keuze niet door hem laat beïnvloeden, en andersom. "Het moet niet uitmaken of de een stopt en de ander doorgaat, dat hebben we na de Spelen van 2016 ook gezegd. Voor elke situatie is wel wat te zeggen."

Een maand geleden besloot generatiegenoot Femke Heemskerk wel een punt achter haar loopbaan te zetten. De 34-jarige Roelofarendsveense, die in 2008 met Kromowidjojo olympisch goud pakte op de 4x100 meter vrij, doet dit jaar alleen nog mee aan de play-offs (en waarschijnlijk de finale) van de ISL in Eindhoven.

De WK kortebaanzwemmen wordt van 16 tot en met 21 december in Abu Dhabi gehouden.