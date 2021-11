Skiester Adriana Jelinkova heeft een teleurstellende rentree beleefd bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Lech. De Nederlandse, die haar eerste wedstrijd skiede sinds ze haar voorste kruisband scheurde, bleef op de parallelslalom steken in de kwalificaties.

De 26-jarige Jelinkova kwam in twee afdalingen tot een gecombineerde tijd van 50,68 seconden (25,53 en 25,15). Ze eindigde daarmee op de 43e plaats in de kwalificaties. Alleen de Zwitserse Amélie Klopfenstein was langzamer.

Jelinkova maakte in Lech na een afwezigheid van ongeveer tien maanden haar rentree op de latten. Ze kwam in januari van dit jaar, een dag nadat ze zich officieus had geplaatst voor de komende Winterspelen in Peking, hard ten val bij een wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora in Slovenië. Ze scheurde daarbij de voorste kruisband van haar knie.

De dochter van een Tsjechische moeder en Nederlandse vader wordt in februari de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen vertegenwoordigt sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952.

Jelinkova is geboren in het Tsjechische Bron, maar opgegroeid in Oegstgeest. Op haar elfde verhuisde ze naar Saalfelden, een skioord in het Oostenrijkse Salzburgerland, zodat ze in de bergen kon trainen. Daar woont ze nog.