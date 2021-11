Sportbonden reageren teleurgesteld op het toeschouwersverbod dat het demissionaire kabinet voor drie weken afkondigde bij wedstrijden in de prof- én amateursport. De KNVB en sportkoepel NOC*NSF vrezen een "financiële strop" voor de verenigingen en rekenen op financiële steun van de overheid.

"Helaas doen de nieuwe maatregelen opnieuw een beroep op het aanpassingsvermogen van de verenigingen", aldus de KNVB. "Ze betekenen voor veel clubs, die soms duizenden toeschouwers over de vloer krijgen, zelfs een grote financiële strop. Wij verwachten dat het kabinet hier ook oog voor heeft."

Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF, sluit zich aan bij de woorden van de KNVB. Volgens de sportkoepel is het organiseren van sportevenementen zonder publiek "financieel gezien nauwelijks te organiseren".

"Steun van gemeenten en de landelijke overheid is essentieel bij het incasseren van deze zoveelste klap voor de unieke sportinfrastructuur die wij in Nederland in de afgelopen meer dan honderd jaar hebben opgebouwd", aldus Van den Tweel.

"Ik vertrouw er op dat de aangekondigde steunpakketten snel komen en direct effectief worden. Velen in de sport maken zich terecht zorgen over de grote risico’s die de sportsector bedreigen, niet alleen voor de korte termijn maar juist ook voor de toekomst."

Ook bij wedstrijden in het amateurvoetbal zijn voorlopig geen fans welkom. Ook bij wedstrijden in het amateurvoetbal zijn voorlopig geen fans welkom. Foto: Pro Shots

NOC*NSF vindt ingrijpen 'begrijpelijk'

Het kabinet stelde vrijdag een toeschouwersverbod bij sportwedstrijden in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Donderdag werd het grootste aantal besmettingen op één dag sinds het begin van de pandemie gemeld. Het verbod gaat zaterdag om 18.00 uur in en duurt tot zeker 4 december.

NOC*NSF vindt het "begrijpelijk" dat het kabinet strengere maatregelen heeft genomen en noemt het "erg belangrijk" dat sporten mogelijk blijft. De sportkoepel hoopt dat meer mensen op een sportvereniging gaan, omdat "in de huidige gezondheidscrisis een weerbare en vitale bevolking van cruciaal belang is".