Technisch directeur Mark Meijer vertrekt per 1 februari bij turnbond KNGU. De bestuurder vindt dat het tijd is voor iemand anders nu de sport na een turbulente tijd voor een nieuw tijdperk staat, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt.

"Op basis van een gedragen topsportvisie werkt de KNGU nu aan een nieuwe koers en de noodzakelijke cultuurverandering. Dat vroeg om harde keuzes en het nemen van lastige beslissingen. Dat is gebeurd. Voor de fase die nu aanbreekt, is wat mij betreft iemand anders nodig", zegt Meijer over zijn vertrek.

"Een andere persoon, die met de coaches op technisch vlak vervolgstappen kan zetten. Een nieuwe persoon die samen met partners als NOC*NSF kan gaan bouwen aan een vernieuwde inrichting van de topsport- en talentontwikkelingsprogramma's, want de gymsport heeft zoveel moois te bieden."

Onder het bewind van Meijer werd onder meer besloten dat coach Vincent Wevers niet mee mocht naar de Olympische Spelen in Tokio, omdat er een onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar grensoverschrijdend gedrag in het verleden liep.

Oud-turnsters waren in de media uit de school geklapt over mentale en soms zelfs fysieke mishandeling door hun toenmalige coaches, onder wie Wevers. Na juridisch getouwtrek bleef het besluit van de turnbond staan. Wevers won wel een kort geding, maar in hoger beroep kreeg de KNGU alsnog gelijk.

Directeur Van der Plas trots op Meijer

KNGU-directeur Marieke van der Plas spreekt haar waardering uit voor het werk dat Meijer sinds zijn aanstelling in het voorjaar van 2018 gedaan heeft. Ze vindt dat zijn besluit om te vertrekken op het juiste moment genomen is.

"Naast de zorg voor zijn staf en selectie heeft Mark altijd het belang van de sport voorop gezet en daarmee ook de geloofwaardigheid van het topsportprogramma", zegt ze. "De wijze waarop Mark zijn besluit heeft toegelicht, is daarvan het bewijs. De KNGU is hem veel dank verschuldigd."

Eerder dit jaar bleek uit het rapport Ongelijke Leggers, een onderzoek naar misstanden in de turn- en gymsport, dat twee derde van de oud-sporters te maken heeft gehad met fysieke of mentale mishandeling. De slachtoffers hebben inmiddels excuses en een schadevergoeding van 5.000 euro kregen.