Joost Luiten is er vrijdag op het Dubai Championship, het laatste reguliere toernooi van het seizoen, niet in geslaagd de cut te halen. De Nederlander kwam na twee dagen uit op een score van -1, niet voldoende om het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten te vervolgen.

Een score van -5 was nodig om de cut te overleven. Op de tweede dag kwam de 35-jarige Luiten tot vijf birdies, maar hij moest evenveel bogeys noteren. Hij kwam daardoor uit op het baangemiddelde van 72, één slag meer dan op de openingsdag.

Luiten, zesvoudig toernooiwinnaar op de European Tour, wist dit seizoen geen hoofdprijs te pakken. In eigen land stelde hij teleur op het Dutch Open, waar hij de schifting ook niet overleefde.

Lars van Meijel, die zijn speelkaart kwijtraakt, besloot het seizoen met een ronde par. Hij was begonnen met een score van +3 en komt dit weekend ook niet meer in actie.

Het seizoen op de Europese Tour wordt volgende week ook afgesloten in Dubai. De beste spelers van het jaar strijden daar om het DP World Tour Championship.

Staatsbedrijf Dubai Ports World fungeert vanaf volgend jaar als titelsponsor en steekt vele miljoenen dollars in het hoogste Europese profniveau. Het totale prijzengeld bereikt volgend jaar een recordhoogte van meer dan 200 miljoen dollar (omgerekend 173 miljoen euro).