Drie dagen nadat het bestuur van de veelbesproken triatlonbond opstapte, hebben vrijdag ook technisch directeur Adrie Berk en hoofdcoach Louis Delahaije laten weten hun functie te gaan neerleggen. Hun vertrek houdt verband met de misstanden in de sport.

Berk had al aangegeven dat hij vanwege zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd niet zou doorgaan tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Uit het onlangs gepubliceerde rapport van onderzoeksbureau Fijbes is naar voren gekomen dat hij niet in het profiel van technisch directeur past.

"De combinatie van de huidige omstandigheden en het feit dat ik graag al eerder wilde stoppen, heeft mij doen besluiten om nu ruimte te maken voor een opvolger", aldus Berk. "Ik zal zorg dragen voor de opstart van het seizoen 2022 en werkoverdracht richting de nieuwe technisch directeur."

Hoofdcoach Delahaije had een aflopend contract na de Spelen van afgelopen zomer in Tokio. Hij was van plan om in een andere rol verder te gaan, maar heeft nu besloten om de triatlonbond te verlaten.

Een maand geleden traden oud-triatleten naar buiten over grove misstanden in hun sport. Dinsdag bleek uit een kritisch onderzoeksrapport dat er inderdaad sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

De belangrijkste conclusie is dat er binnen het topsportprogramma van de triatlonbond "onvoldoende sociale veiligheid" en dat er snel moet worden ingegrepen. Er wordt gesproken over onder meer groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag.