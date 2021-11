Valentino Rossi weet niet of hij zondag zijn emoties de baas is wanneer hij zijn allerlaatste wedstrijd rijdt in de MotoGP. In Valencia komt dan een einde aan de imposante loopbaan van de negenvoudig wereldkampioen.

Op een persconferentie werd Rossi er donderdag aan herinnerd dat hij nog nooit in het openbaar huilend is gespot. Of dat na dit weekend nog zo is, durft de 42-jarige racelegende niet te zeggen.

"Ik weet niet wat er zal gebeuren. Bij speciale gelegenheden lach ik meestal, maar dit is toch een verdrietig moment, dus ik moet nog zien of ik het droog ga houden. Al hoop ik er ook van te kunnen genieten, een goede race te rijden en de finish te halen."

Rossi kondigde begin augustus aan na dit seizoen een punt te zetten achter zijn carrière. De Italiaan komt niet meer in de buurt van zijn topprestaties van weleer, en staat met alleen de Grand Prix van Valencia op het programma teleurstellend twintigste.

"Het moment dat ik de beslissing nam om te stoppen, was het zwaarst. Ik had eigenlijk door willen gaan, maar ben niet meer competitief genoeg en koos er daarom met pijn in het hart voor om de sport te verlaten."

'Voor veel mensen ben ik een soort icoon'

Rossi maakte in 1996 zijn debuut in de motorsport en sleepte uiteindelijk negen wereldtitels in de wacht, waarvan zeven in de zwaarste klasse. Zijn laatste kampioenschap dateert van 2009.

'The Doctor' probeert tot zich te laten doordringen wat hij de afgelopen 25 jaar heeft betekend voor de motorsport. "Ik heb veel mensen aangemoedigd om de sport te gaan volgen en voor veel mensen ben ik een soort icoon geworden. Dus dat is erg leuk."

"Ik ben in de MotoGP de grootste en bekendste naam van de wereld geworden. Dat is waar ik het meest trots op ben. Het is het beste wat ik in mijn carrière heb geoogst. Maar vanaf maandag zal mijn leven er anders uit gaan zien, dat is zeker."