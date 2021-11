De Belarussische topfreestyleskiester Aliaksandra Ramanouskaya is opgepakt door de politie. Haar arrestatie heeft vrijwel zeker te maken met haar rol in een protest tegen de uitkomst van de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Ramanouskaya is een van de sporters die een open protestbrief ondertekenden naar aanleiding van de omstreden herverkiezing van president Alexander Lukashenko. In de brief wordt van fraude gesproken.

In de brief wordt opgeroepen tot een nieuwe stemming en de vrijlating van degenen die werden opgepakt nadat ze massaal de straat opgingen om te protesteren tegen de uitkomst van de verkiezing.

De 25-jarige Ramanouskaya, die in 2018 meedeed aan de Winterspelen in Zuid-Korea en een jaar later wereldkampioene op het onderdeel aerials werd, wordt sinds woensdag vastgehouden in Minsk. De politie, die haar oppakte na een training, spreekt van "een administratief misdrijf".

Ramanouskaya is niet de eerste topsporter uit Belarus die om politieke redenen is opgepakt. De protesten op straat kwamen onder anderen tienkamper Andrei Krauchanka en basketbalster Yelena Leuchanka op een gevangenisstraf te staan. Anderen verloren hun baan of hun plek in de nationale selectie.

Bij de Spelen van afgelopen zomer in Tokio werd atlete Krystsina Tsimanouskaya wegens kritiek op haar "incompetente en nalatige coaches" uit de olympische ploeg gezet. De Poolse ambassade voorkwam dat ze werd teruggestuurd naar Belarus, dat sinds de verkiezingen hard optreedt tegen mensen met afwijkende meningen.