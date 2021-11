De Nederlandse hockeysters hebben woensdag ook hun tweede wedstrijd in de Pro League gewonnen. Net als vorige maand werd in Amstelveen België verslagen. Het duel eindigde in 3-1.

De overwinning van Oranje werd grotendeels overschaduwd door een ogenschijnlijk zware knieblessure van Eva de Goede. Tijdens haar 251e interland kwam ze ongelukkig terecht bij een verdedigende actie op de rand van de eigen cirkel.

De 32-jarige hockeyster greep meteen naar haar rechterknie en bleef kermend van de pijn liggen. Ondersteund door de medische staf kon de drievoudig olympisch kampioene strompelend het veld in het Wagener Stadion verlaten.

"Ik had wel twintig minuten nodig om me weer op de wedstrijd te kunnen focussen toen ik het zag gebeuren", reageerde bondscoach Alyson Annan bij Ziggo Sport. "Iedereen weet dat het niet leuk is als iemand zo van het veld gaat en dat het ernstig kan zijn. We wachten morgen af om te horen wat het precies is."

Een woordvoerder van de Nederlandse hockeybond meldt donderdag dat het mogelijk nog wel een paar dagen duurt voordat De Goede duidelijkheid heeft over de ernst van haar knieblessure.

Joosje Burg hielp Nederland aan de belangrijke gelijkmaker. Joosje Burg hielp Nederland aan de belangrijke gelijkmaker. Foto: ANP

Nederland komt terug na achterstand

Nederland kwam woensdag direct na het uitvallen van De Goede met 0-1 achter, door een treffer van Stephanie Vanden Borre uit een strafcorner. In het derde kwart stelde Oranje orde op zaken door drie goals in een tijdsbestek van vijf minuten.

Eerst tekende Joosje Burg in de 33e minuut van dichtbij voor de 1-1 en snel daarna zette Freeke Moes Oranje op voorsprong met een backhand. Moes bediende vervolgens Lidewij Welten, die daarmee de zege van de olympisch kampioen veiligstelde.

Voor Nederland, dat de Pro League een maand geleden begon met een 2-0 zege op België, was het de laatste interland van het jaar. Op 4 en 5 februari worden er twee wedstrijden tegen Spanje afgewerkt.

De Pro League wordt voor de derde keer georganiseerd en duurt tot juli volgend jaar. In totaal doen er negen landen mee. Daarvan zijn tot nu toe alleen Nederland, België en Duitsland in actie gekomen.