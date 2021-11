Botic van de Zandschulp heeft bij het ATP-toernooi van Stockholm de kwartfinales bereikt. De nummer 61 van de wereld boekte woensdag een knappe en zwaarbevochten zege op de Hongaar Márton Fucsovics (ATP-40): 7-6 (3), 3-6, 7-5.

De 26-jarige Van de Zandschulp speelt in de kwartfinales van het Zweedse hardcourttoernooi tegen de als tweede geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime, die Filip Krajinovic uit Servië met 6-3, 6-4 versloeg. Die partij wordt donderdag gespeeld.

Dinsdag in de eerste ronde had Van de Zandschulp in twee tiebreaks gewonnen van de Kroaat Nino Serdarusic. De nummer 234 van de wereld was als lucky loser tot het toernooi in Stockholm toegelaten.

Met Fucsovics trof Van de Zandschulp een dag later een tegenstander die juist ruim twintig plaatsen boven hem staat op de wereldranglijst. Dat verschil was op de baan niet te merken, want de spelers gaven elkaar in de bijna drie uur durende partij amper iets toe.

In de eerste set knokte Van de Zandschulp zich terug van een break achterstand, om vervolgens de tiebreak te winnen. De tweede set ging naar de 29-jarige Hongaar, waarna in de eerste elf games van het beslissende bedrijf geen breaks te noteren waren. Net toen Fucsovics probeerde een tiebreak uit het vuur te slepen, sloeg Van de Zandschulp toe op zijn tweede matchpoint.

Met het ATP-toernooi van Stockholm sluit Van de Zandschulp het seizoen af waarin hij zijn grote doorbraak beleefde. Hij drong bij de US Open door tot de kwartfinales en haalde bij het ATP-toernooi van Sint-Petersburg de laatste vier.