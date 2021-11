Jeffrey Herlings rekende woensdag af met een periode vol tegenspoed. De motorcrosser pakte in de slotrace van een spannend seizoen zijn tweede wereldtitel in de MXGP.

"There's a big monkey off my back", zei een stralende Herlings kort na de finish van de laatste manche. Met die Engelse uitdrukking omschreef de Brabantse crosser de enorme opluchting.

De 27-jarige Herlings geldt namelijk al jaren als het grootste talent in de motorcross, maar kon die belofte door blessureleed niet altijd waarmaken. Hij pakte drie titels in de opstapklasse MX2 (in 2012, 2013 en 2016), voordat hij in 2017 de overstap maakte naar het hoogste podium.

In zijn debuutjaar kwam Herlings net tekort om zijn ervaren KTM-teamgenoot Antonio Cairoli te kloppen, maar een jaar later was hij de Italiaan wél de baas. Herlings behaalde zijn eerste wereldtitel in de voorlaatste GP in Assen.

Na dat succes in 2018 kreeg Herlings te maken met veel tegenspoed. De crosser liep diverse botbreuken op bij valpartijen, onder meer aan zijn voet en nek. Daardoor miste hij zowel in 2019 als 2020 veel races en kon hij niet meedoen in de titelstrijd.

Ook dit jaar liep het niet van een leien dakje. Uitgerekend bij een GP in Oss, niet ver van zijn huis in Oploo, liep hij een schouderbreuk op. De schade viel ditmaal relatief mee; Herlings miste slechts drie manches.

Het zorgde er wel voor dat hij een inhaalrace moest maken in het wereldkampioenschap. Pas woensdag in de slot-GP achterhaalde hij klassementsleider Romain Febvre uit Frankrijk door beide manches te winnen.

Herlings bedankt zijn concurrenten

"Als mensen nu nog steeds zeggen dat ik geen echte kampioen ben, dan weet ik het ook niet meer", zei de dolblije Herlings. "Ik heb dit jaar geen punten cadeau gekregen en ben nu voor de vijfde keer kampioen. En ik denk dat het terecht is."

Herlings blikte terug op een mooie strijd met Febvre en titelverdediger Tim Gajser. De Fransman van Kawasaki en de Sloveen van Honda kwamen respectievelijk vijf en twintig punten tekort op de kampioen.

"Ik wil ze bedanken voor een geweldig seizoen. Deze jongens zijn echt supersnel. Het is jammer dat er maar één winnaar kan zijn, want zij verdienen het ook", aldus Herlings.

"Volgend jaar zal het vast weer een heel spannend seizoen worden. Maar daar wil ik vandaag nog niet aan denken, want ik ga vanavond eerst deze titel goed vieren."