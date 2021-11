Jeffrey Herlings is woensdag voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen in de MXGP-klasse geworden. De Nederlandse motorcrosser won de laatste Grand Prix in het Italiaanse Mantova door zowel de eerste als de tweede manche op zijn naam te schrijven. Daarmee hield hij zijn Franse concurrent Romain Febvre na een zinderende titelstrijd achter zich.

De 27-jarige Herlings had bij aanvang van de laatste GP van het seizoen nog een achterstand van drie punten op leider Febvre (661 om 658). Door zijn overwinning in de eerste manche eerder op woensdag kwam hij op gelijke hoogte met de Fransman, die als tweede eindigde.

Vervolgens hoefde Herlings in de tweede en laatste manche alleen Febvre achter zich te houden. De Brabander kende een mindere start en moest in de achtervolging bij de Fransman, die binnen een minuut de leiding in de cross had veroverd.

In bijna vier minuten tijd had de Nederlander zijn concurrent bijgehaald en consolideerde hij zijn koppositie. Kawasaki-coureur Febvre kwam ook nog ten val, waardoor de strijd om de wereldtitel beslist was. In de slotfase moest Herlings de Sloveen Tim Gajser nog achter zich houden om de manche te kunnen winnen.

KTM-coureur Herlings werd in 2018 al eens wereldkampioen in de MXGP. De afgelopen twee jaar kon hij door blessures niet meedoen om de eindzege en werd de titel veroverd door Gajser op zijn Honda.

Ook dit seizoen miste Herlings een Grand Prix door een schouderbreuk, die hij opliep toen in Oss een motor op zijn schouder viel. Hij keerde echter alweer snel terug op de motor. Van de 36 manches dit jaar wist Herlings er 15 te winnen. Hij schreef de helft van de GP's op zijn naam: negen van de achttien.

Eindstand WK-stand MXGP: 1. Jeffrey Herlings - 708 punten

2. Romain Febvre - 703 punten

3. Tim Gajser - 688 punten

4. Jeremy Seewer - 566 punten

5. Jorge Prado - 562 punten

Herlings komt slechte starts snel te boven

Ook in de eerste manche in Italië ging Herlings wat moeizaam van start. Hij reed bij het begin op de vierde positie, met zijn grote concurrent Febvre op plek twee. Terwijl de Fransman op koploper Jorge Prado jaagde, klom Herlings ten koste van Jeremy Seewer naar de derde plek en voegde de Nederlander zich bij de twee koplopers.

In een mum van tijd wist Herlings Febvre én Prado voorbij te streven, waarna hij snel een comfortabele marge van zo'n vijf seconden opbouwde. Zijn voorsprong slonk in de slotfase tot anderhalve seconde, maar Febvre kwam hem niet meer voorbij, waarna in de tweede manche helemaal geen maat stond op de Brabander.