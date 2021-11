Jeffrey Herlings heeft woensdag in de Grand Prix van Mantova een eerste stap naar de wereldtitel gezet in de MXGP-klasse. De Nederlandse motorcrosser won de eerste manche in Italië en staat nu gedeeld aan kop in de WK-stand.

Herlings leek wat moeizaam van start te gaan en reed bij het begin op de vierde positie, met zijn grote concurrent Romain Febvre op plek twee. Terwijl de Fransman op koploper Jorge Prado jaagde, klom Herlings ten koste van Jeremy Seewer naar de derde plek en voegde de Nederlander zich bij de twee koplopers.

In mum van tijd wist Herlings zijn grote rivaal Febvre én Prado voorbij te streven, waarna hij snel een comfortabele marge van zo'n vijf seconden opbouwde. Zijn voorsprong slonk in de slotfase tot anderhalve seconde, maar Febvre kwam hem niet meer voorbij. Gajser eindigde als derde, Glenn Coldenhoff werd achtste.

Voor aanvang van de eerste manche ging Febvre met een voorsprong van drie punten op Herlings aan de leiding in het klassement (661 om 658), maar de twee titelrivalen staan nu weer op gelijke hoogte.

De allesbeslissende tweede manche wordt om 15.10 uur verreden. "Het wordt een epische finale", zei Herlings na de eerste sessie. Gajser maakt ook nog een theoretische kans op de wereldtitel.

Top 5 eerste manche 1. Jeffrey Herlings - 25 punten

2. Romain Febvre - 22 punten

3. Tim Gajser - 20 punten

4. Jeremy Seewer - 18 punten

5. Jorge Prado - 16 punten

8. Glenn Coldenhoff - 13 punten

Bij gelijke stand grijpt Herlings de wereldtitel

Mocht de stand na de tweede manche nog gelijk zijn, dan geeft het aantal zeges dit seizoen de doorslag. Herlings boekte een stuk meer overwinningen dan Febvre en grijpt bij een gelijke stand dus de wereldtitel.

Herlings veroverde in 2018 zijn eerste wereldtitel. De afgelopen twee jaar kon hij door blessures niet meedoen om de eindzege en werd de titel veroverd door de Sloveen Tim Gajser. Febvre was in 2015 de beste in de MXGP-klasse.

Zevenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli haalde voor eigen publiek de finish van de eerste manche niet. De Italiaan maakte al geen kans meer op de eindzege.