Ranomi Kromowidjojo is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de WK kortebaan van volgende maand in Abu Dhabi. De Groningse is op drie afstanden titelverdedigster op het mondiale toernooi.

De 31-jarige Kromowidjojo zwemt daarmee haar eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen in Tokio. De drievoudig olympische kampioene deed onlangs niet mee aan de EK kortebaan. Ze kwam alleen in actie bij een wereldbekerwedstrijd in Doha.

In de Qatarese hoofdstad won ze de 50 meter vrije slag door onder anderen regerend olympisch kampioene Emma McKeon te verslaan. Later deze maand zwemt ze ook de International Swimming League (ISL) in Eindhoven.

Kromowidjojo greep op de Olympische Spelen naast een medaille. Op de 50 meter vrije slag eindigde ze als vierde, terwijl ze met de estafetteploeg eveneens genoegen moest nemen met een vierde plaats op de 4x50 meter.

Op liefst drie afstanden is Kromowidjojo titelverdedigster bij de WK kortebaan. Drie jaar geleden won ze in het Chinese Hangzhou goud op de 50 meter en 100 meter vrije slag én de 50 meter vlinderslag. Ze veroverde liefst twaalf wereldtitels op een WK kortebaan.

Ook Toussaint en Steenbergen naar WK

De Nederlandse equipe voor de WK kortebaan bestaat verder uit zes vrouwen en negen mannen, onder wie Kira Toussaint, Marrit Steenbergen en Luc Kroon. Toussaint was vorige week met drie titels de grote blikvanger bij de EK kortebaan in het Russische Kazan. Steenbergen en Kroon pakten eveneens goud. De WK kortebaan duurt van 16 tot en met 21 december.

"De meeste Nederlandse zwemmers hebben zich in Kazan van hun beste kant laten zien", aldus bondscoach Mark Faber. "Los van de medailles zijn er ook veel persoonlijke en nationale records uit de boeken gezwommen, met als kers op de taart natuurlijk het wereldrecord op de afsluitende mixed wisselslagestafette."

"Ik ga ervan uit dat we ook in Abu Dhabi weer goed voor de dag zullen komen, al is de concurrentie daar uiteraard nog wel een stuk sterker met onder meer Australië, de Verenigde Staten en China erbij."