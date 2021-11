Bij de rodel- en bobsleebaan in Yangqing, die is aangelegd voor de Olympische Winterspelen in Peking, zijn extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd. De Poolse rodelaar Mateusz Sochowicz raakte deze week gewond door een trainingsongeval op die baan.

De Pool botste tijdens zijn afdaling op een gesloten poortje, dat eigenlijk open had moeten staan. Daarbij brak hij een knieschijf en liep hij een diepe vleeswond in zijn been op.

De internationale rodelbond FIL maakte bekend dat er meteen extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn geworden, waaronder "blokkades bij de start, zodra de training naar de andere startlocatie verschuift".

"Alle betrokkenen voelen mee met Sochowicz en het Poolse team en zullen hun best blijven doen om de veiligheid van de atleten te waarborgen. Ze zullen alles doen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen", aldus de rodelbond.

De organisatoren hebben ook de intervallen tussen de starts bekeken en een scherm opgehangen waarmee ze de positie van het poortje kunnen controleren.

Sochowicz is inmiddels geopereerd en heeft vanuit het ziekenhuis een foto met opgestoken duim verstuurd. De Olympische Winterspelen beginnen op 4 februari, het rodelen gaat een dag later van start.