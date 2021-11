Motorcrosser Jeffrey Herlings hoopt woensdag voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen in de MXGP te worden. Dit is de stand van zaken voor de laatste Grand Prix van dit seizoen.

De 27-jarige Herlings begint met drie punten achterstand op de Franse kampioenschapsleider Romain Febvre aan de laatste wedstrijd in Italië, de Grand Prix van Mantova.

Afgelopen zondag won Herlings op hetzelfde circuit de Grand Prix van Lombardije. Hij eindigde toen in de eerste manche als tweede en wist de tweede manche te winnen. Febvre werd respectievelijk eerste en tweede. Het verschil tussen de twee titelrivalen in het WK-klassement bleef daardoor gelijk (661 om 658 punten).

Bij de afsluitende Grand Prix zijn in totaal vijftig punten te verdienen. Bij een gelijk puntentotaal geeft het aantal overwinningen de doorslag. In dat geval zegeviert Herlings, die dit seizoen al dertien keer als winnaar over de finish kwam. Febvre won vooralsnog zes manches.

WK-stand in MXGP 1. Romain Febvre - 661 punten

2. Jeffrey Herlings - 658 punten

3. Tim Gajser - 646 punten

4. Antonio Cairoli - 534 punten

5. Jorge Prado - 532 punten

7. Glenn Coldenhoff - 416 punten

Gajser maakt ook nog kans op titel

De Sloveen Tim Gajser, de wereldkampioen van 2019 en 2020, maakt met vijftien punten achterstand op Febvre ook nog kans op de titel. Gajser staat op zeven zeges en zou het bij een gelijke stand dus net als de Fransman afleggen tegen Herlings.

De 29-jarige Febvre werd in 2015 al eens wereldkampioen in de koningsklasse. Herlings pakte de titel in de MXGP in 2018. De afgelopen twee jaar kon de Nederlander vanwege zware blessures niet meedoen in de strijd om de titel.

De eerste manche van de Grand Prix van Mantova begint om 12.10 uur en de tweede manche gaat om 15.10 uur van start.