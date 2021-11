Botic van de Zandschulp heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Stockholm. De 26-jarige Nederlander, die twee weken geleden nog de halve finales van het ATP-toernooi in Sint-Petersburg haalde, rekende af met de Kroaat Nino Serdarusic: 7-6 (5) en 7-6 (5).

Van de Zandschulp had twee keer een tiebreak nodig om zich te ontdoen van de 24-jarige Serdarusic, de nummer 234 van de wereld en als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi.

In de eerste set wisten beide spelers elkaar een keer te breken, in het tweede bedrijf wonnen beiden hun servicegames. De partij duurde bijna 2,5 uur. Van de Zandschulp treft in de tweede ronde de Hongaar Márton Fucsovics, de nummer veertig van de wereld.

Dankzij zijn sterke optreden in Sint-Petersburg steeg Van de Zandschulp naar de 63e plek op de wereldranglijst. Het was de eerste keer dat hij de laatste vier bereikte op een ATP-toernooi.

Van de Zandschulp beste Nederlander sinds 2019

Van de Zandschulp is daardoor de beste Nederlander sinds mei 2019, toen Robin Haase de 62e plek bezette. De 34-jarige Haase is inmiddels afgezakt naar de 229e plaats.

Eerder dit jaar zorgde Van de Zandschulp voor een daverende verrassing door als qualifier de kwartfinales van de US Open te bereiken. De latere winnaar Daniil Medvedev was hem uiteindelijk in vier sets de baas.