Met banen die als paddenstoelen uit de grond schieten, is padel vermoedelijk de snelst groeiende sport in Nederland. De vraag is of dat gaat leiden tot Nederlandse topprestaties in het internationale circuit - bijvoorbeeld bij het WK in Qatar, dat maandag begint en waaraan het Nederlandse vrouwenteam deelneemt.

Wat de doelstelling voor het WK is? Bondscoach Ewan Watson kan er onmogelijk een zinnig antwoord op geven. "Als gevolg van corona hebben we de laatste tijd weinig internationale wedstrijden kunnen spelen. Daardoor hebben we eigenlijk geen idee hoeveel we gegroeid zijn ten opzichte van de concurrentie."

Want dát het niveau in Nederland gestegen is, staat wel vast. "De sport groeit hier razendsnel, net als in veel andere landen", vertelt de 42-jarige bondscoach. "Het niveau van de speelsters is de laatste jaren enorm toegenomen, net als de begeleiding om de sport heen."

De acht door Watson geselecteerde padelsters (zie kader hieronder) staan volgens de bondscoach te springen om in actie te komen in Qatar. "Niet alleen omdat ze zich eindelijk weer kunnen meten met de wereldtop, maar ook omdat de verhalen vanuit Qatar erg veelbelovend zijn."

De wedstrijden worden gespeeld op het Khalifa Tennis Complex, waar ook het ATP- en het WTA-toernooi van Doha worden gehouden. Op het centercourt is een padelbaan aangelegd, zodat duizenden toeschouwers naar de wedstrijden kunnen komen kijken, met de skyline van Doha op de achtergrond.

Nederlandse selectie WK padel (cijfer voor de naam is de plaats op de Nederlandse padelranglijst) 1. Milou Ettekoven (24) - speelde in de jeugd op internationaal niveau tennis

2. Tess van Dinteren (24) - was als veertienjarige tennisster nummer één van Nederland in haar leeftijdscategorie

3. Maaike Betz (19) - werd in 2019 vijfde op het jeugd-WK met het Nederlandse team

4. Marcella Koek (33) - bereikte als tennisster de 379e plek van de wereldranglijst

5. Steffie Weterings (32) - speelde op ITF-niveau tennis

6. Chayenne Ewijk (33) - was als tennisster in 2008 de nummer 241 van de wereld

20. Rosalie van de Hoek (26) - kwam als tennisster dit jaar nog tot de derde ronde in het dubbelspel op de Australian Open

49. Merel van Houten (19) - werd in 2019 vijfde op het jeugd-WK met het Nederlandse team

Padel heeft budget van 1 miljoen om te kunnen groeien

Nederland deed de laatste jaren al vaker mee aan het WK. Het team gaat dit jaar voor het eerst met twee coaches, een eigen fysiotherapeut en een fotograaf naar het WK - een teken dat de sport steeds serieuzer wordt.

Padel is in Nederland vermoedelijk de snelst groeiende sport (zie kader hieronder). "In 2011 werd de Nederlandse Padel Bond opgericht, die jarenlang door gepassioneerde vrijwilligers is gerund", vertelt Watson. "Vorig jaar is de bond gefuseerd met tennisbond KNLTB, en dat is heel goed geweest voor de padelsport."

"Bij de KNLTB is veel meer kennis aanwezig op bijvoorbeeld commercieel en organisatorisch gebied. Bovendien heeft padel een budget van 1 miljoen euro gekregen, waardoor er nu grote stappen gezet kunnen worden."

Ontwikkeling van padel in Nederland 2006: Eerste banen aangelegd in Vijfhuizen en Spijkenisse

2011: Oprichting Nederlandse Padel Bond, eerste clubwedstrijd

2014: Nederlands mannenteam doet voor het eerst mee aan WK

2018: Honderdste Nederlandse padelbaan geopend in Utrecht

2021: Nederland telt 664 padelbanen, verdeeld over 244 locaties, en 75.000 actieve spelers

2024: Naar verwachting groeit het aantal banen tot boven de 1.200 en telt Nederland 140.000 actieve spelers

Nederlands team bestaat nu nog uit oud-tennissers

Naast zijn bondscoachschap bij de vrouwen en de jeugd is Watson ook eigenaar van een padelacademie in Houten, waar de grootste Nederlandse talenten samen trainen. "De komende jaren willen we nog enkele van die academies openen, zodat talentvolle jeugd op verschillende plekken in het land samen kan gaan trainen", vertelt hij.

"Zo kunnen we het niveau omhoog krijgen. In de toekomst zullen er padelspelers die al op jonge leeftijd met de sport begonnen zijn voor het Nederlands team uitkomen. Nu zijn het nog allemaal oud-tennissers die de sport vaak op latere leeftijd ontdekt hebben."

De eerste jonge aanwas in het Nederlandse team is er, met de negentienjarige Maaike Betz en Merel van Houten die meegaan naar het WK. Zij maakten deel uit van de Nederlandse ploeg die in 2019 op het jeugd-WK verrassend vijfde werd en onder meer het sterke Brazilië versloeg.

Chayenne Ewijk in 2010 in actie voor het Fed Cup-team. Nu gaat ze namens Nederland naar het WK padel in Qatar. Chayenne Ewijk in 2010 in actie voor het Fed Cup-team. Nu gaat ze namens Nederland naar het WK padel in Qatar. Foto: Pro Shots

'Ik hoop dat padel in 2032 een olympische sport is'

Op de achtergrond is de padelsport er bij NOC*NSF druk mee bezig om de topsportstatus te verwerven. "Om dat voor elkaar te krijgen, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet de sport wereldwijd in minimaal 52 landen beoefend worden", zegt Watson.

Volgens de website van de internationale bond IPF staat de teller nu op 44 landen. Zodra die topsportstatus binnen is, kunnen talentvolle padelspelers worden toegelaten tot LOOT-scholen, waar onderwijs gecombineerd wordt met topsport.

Het IOC erkende padel in 2019 als een internationale sport. Zodra er 75 nationale bonden bestaan, voldoet het aan alle criteria om een olympische sport te worden. Watson: "Ik hoop dat padel in 2032 voor het eerst op de Spelen te zien zal zijn."

Het WK padel wordt gespeeld op het Khalifa Tennis Complex, waar ook jaarlijks het ATP- en het WTA-toernooi van Doha worden gehouden. Het WK padel wordt gespeeld op het Khalifa Tennis Complex, waar ook jaarlijks het ATP- en het WTA-toernooi van Doha worden gehouden. Foto: Getty

Spanje en Argentinië kunnen heel blik aan toppers opentrekken

Terug naar het WK dat maandag begint. Een serieuze voorspelling is voor Watson onmogelijk. "Het toernooi heeft niet eens een eigen website; op communicatiegebied blijft de internationale bond nog wat achter bij de groei van de sport. En pas op zondag vindt de loting plaats, dus we weten pas een dag voor het toernooi wie onze tegenstanders zijn."

Padelgrootmachten Spanje en Argentinië zijn de torenhoge favorieten. "Die kunnen een heel blik aan topspelers opentrekken, dat is echt bizar", zegt Watson. "Maar ook speelsters uit Brazilië, Portugal, Frankrijk, Italië en Zweden staan inmiddels hoog op de wereldranglijst."

Drie jaar geleden op het WK in Paraguay eindigde Nederland als negende. "En dat was precies voldoende om ons te kwalificeren voor dit WK", zegt de bondscoach. "Daarom is een plek bij de eerste negen nu weer ons minimale doel."