Skiester Adriana Jelinkova maakt komend weekend na tien maanden afwezigheid haar rentree. De 26-jarige Nederlandse doet bij de wereldbekerwedstrijd in Lech mee aan de parallelreuzenslalom.

Jelinkova kwam in januari van dit jaar hard ten val bij een wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora in Slovenië. Ze scheurde de voorste kruisband van haar knie, een dag nadat ze zich officieus had geplaatst voor de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari 2022).

"Ik heb er echt zin in", zegt Jelinkova, die twee weken geleden de eerste World Cup in Sölden uit voorzorg liet schieten, dinsdag op de site van de Nederlandse skibond. "Ik wil niet met te veel verwachtingen naar Lech gaan en me gewoon op mijn skiën focussen, net als ik vorig jaar deed."

"Ik heb veel minder trainingsuren en mogelijkheden gehad om mijn materiaal echt te testen en ik kom terug van een zware blessure, dus het mooiste is gewoon dat ik weer fit ben en hard kan skiën. Maar het motto voor komend weekend is vooral: genieten."

Technisch directeur Wopke de Vegt van de Nederlandse skibond benadrukt dat Jelinkova een stevig revalidatietraject achter de rug heeft. "Ze heeft nu wedstrijden nodig om in haar 'wedstrijdflow' te komen. Een wedstrijd op de parallelreuzenslalom is goed om mee te beginnen. Dat is een korte competitie, een goede test voor haar knieën."

Jelinkova wordt begin volgend jaar de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen gaat vertegenwoordigen sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952.

Meer Nederlandse 'sneeuwsporters' gaan voor Peking

Snowboarders Glenn de Blois (snowboardcross) en Melissa Peperkamp (freestyle) zijn voorlopig de twee andere Nederlandse sporters die zich al geplaatst hebben voor de Winterspelen van Peking.

Andere Nederlandse 'sneeuwsporters' die de komende periode meedoen in het wereldbekercircuit en de Spelen eventueel nog zouden kunnen halen, zijn Maarten Meiners (alpineskiën), Janneke Berghuis (moguls), Niek van der Velden (freestyle snowboard), Casper Wolf (freestyle snowboard), Sam Vermaat (freestyle snowboard), Michelle Dekker (snowboard alpine) en Kiki Bédier de Prairie (snowboard alpine).

Van der Velden plaatste zich voor de Spelen van 2018, maar kon toen vanwege een val niet in actie komen. In maart van dit jaar moest de 21-jarige Brabander het WK overslaan vanwege een blessure.

De Vegt: "Niek is nu nagenoeg gerevalideerd van een zware knieblessure. Over twee weken gaat hij naar de Alpen om zich voor te bereiden op de wereldbekerwedstrijd Big Air van begin december in de Verenigde Staten."

Dekker (25) deed al twee keer mee aan de Spelen. In Sotsji en Pyeongchang speelde ze geen hoofdrol.