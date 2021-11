Het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) is dinsdag afgetreden. Aanleiding is het kritische onderzoeksrapport over de sociale veiligheid binnen het nationaal trainingscentrum, waar sprake blijkt te zijn van grensoverschrijdend gedrag.

De belangrijkste conclusie van het dinsdag gepresenteerde rapport is dat er binnen het topsportprogramma van de triatlonbond nog altijd "onvoldoende sociale veiligheid" bestaat en dat er op korte termijn moet worden ingegrepen.

In het rapport wordt gesproken over onder meer groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. "Een sociale dynamiek waardoor belangrijke signalen niet worden opgemerkt en/of opgepakt worden", aldus onderzoeksbureau Fijbes.

"Binnen het programma zijn stevige spanningen merkbaar, met een negatief effect op de sociale veiligheid. Tussen atleten onderling en tussen stafleden en atleten bestaan spanningen, conflicten en escalaties, ook binnen de olympische selectie."

Maya Kingma, Rachel Klamer, Jorik van Egdom en Marco van der Stel deden afgelopen zomer namens Nederland mee aan de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse ploeg eindigde als vierde op de gemengde estafette, terwijl Klamer in haar individuele wedstrijd verdienstelijk vierde werd.

Harde conclusies volgen op onthullingen uit het verleden

Voor het bestuur van de NTB is het rapport, dat ook dertien aanbevelingen bevat om de situatie op te lossen, genoeg reden om op te stappen. "In het belang van de topsport maakt het bestuur nu ruimte voor een nieuw bestuur, dat niet gehinderd wordt door het verleden en met nieuw vertrouwen en een frisse blik de toekomst in kan gaan", zegt Wim van Oijen, scheidend voorzitter van het bestuur.

Halverwege oktober meldde dagblad Trouw al op basis van gesprekken met tien oud-triatleten dat sporters jarenlang zijn blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag. Er zou sprake zijn van een angstcultuur, fysieke en mentale verwaarlozing of mishandeling en machtsmisbruik door coaches en begeleiders.

Het huidige onderzoek, dat in april werd geïnitieerd en in september en oktober werd uitgevoerd, staat los van de recente onthullingen in Trouw over gebeurtenissen in het verleden. De triatlonbond zegt dat een onderzoek naar misstanden in het verleden in de planning staat.

"Het is van belang dat iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag de mogelijkheid heeft gehoord te worden en te zien wat wij doen om te voorkomen dat deze onacceptabele situaties zich opnieuw kunnen voordoen", aldus de NTB.