Marc Márquez moet komend weekend de slotrace van het MotoGP-seizoen in Valencia aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard heeft zichtproblemen door de hersenschudding die hij vorige week opliep.

De 28-jarige Márquez kwam ruim een week geleden tijdens een off-roadtraining ten val en liep daarbij een lichte hersenschudding op. Zijn situatie verbeterde niet, waardoor hij uit voorzorg de Grand Prix van de Algarve aan zich voorbij moest laten gaan.

Uit nader onderzoek bleek dinsdag dat Márquez kampt met dubbelzien en dat hij een oogzenuw heeft beschadigd. Het gaat om dezelfde blessure als in 2011, toen Márquez bij een val in een Moto2-race in Maleisië gravel in zijn oog kreeg.

"Dit is een lastig moment voor mij", schrijft de Spanjaard op Twitter. "Als het regent, giet het bij mij. Ik zal geduldig moeten zijn. Wat ik in mijn leven heb geleerd, is dat je tegenslag met positiviteit moet bestrijden. Bedankt voor alle steun."

Het is niet de eerste domper voor Márquez dit seizoen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP miste de eerste twee races in Qatar vanwege een gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar in de eerste Grand Prix van het seizoen opliep.

Márquez bezet momenteel de zesde plek in de WK-stand. De Fransman Fabio Quartararo stelde eind oktober in de Grand Prix van Emilia-Romagna al de wereldtitel veilig.