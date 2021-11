De basketballers van Milwaukee Bucks zijn maandag op het Witte Huis ontvangen door Joe Biden. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat een NBA-kampioen zich laat huldigen bij de ambtswoning van de president van de Verenigde Staten in Washington.

Cleveland Cavaliers was in 2016 de laatste winnaar van de NBA die een traditioneel bezoek bracht aan het Witte Huis. Dat gebeurde een aantal dagen nadat Donald Trump de verkiezingen had gewonnen, maar Barack Obama was op dat moment nog president.

Tijdens het presidentschap van Trump ontving NBA-kampioen Golden State Warriors (2017, 2018) geen uitnodiging uit het Witte Huis nadat spelers duidelijk hadden gemaakt daar toch niet op in te zullen gaan, uit protest tegen het gevoerde beleid.

Toronto Raptors hield het in 2019 bij een bezoek aan het parlement van Canada. Vorig jaar, toen Los Angeles Lakers de titel pakte, kwam de kwestie niet ter sprake omdat huldigingen op het Witte Huis waren opgeschort vanwege het coronavirus.

De uitnodiging van Biden, die vorig jaar werd verkozen tot president, namen de spelers van Milwaukee Bucks met beide handen aan. "Dit is een van de mooie dingen die bij het kampioenschap komen kijken, hier ontvangen worden en de president ontmoeten", zei sterspeler Giannis Antetokounmpo.

De 78-jarige president ontving een shirt van de Bucks met het opschrift 'Biden 46'. Hij is de 46e president in de geschiedenis van de VS.