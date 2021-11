De van een blessure herstellende Estavana Polman is opgenomen in de selectie van de handbalsters die naar het WK in Spanje gaat toewerken. Interim-bondscoach Monique Tijsterman bracht de groep maandag terug van 34 naar 21 namen.

Polman kwam de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks in actie door twee zware knieblessures. De beste speelster van het WK 2019 is nog steeds niet helemaal fit, maar hoopt op het WK in december in actie te kunnen komen.

Naast Polman maken de bekende namen als Lois Abbingh, Tess Wester, Danick Snelder, Laura van der Heijden, Debbie Bont, Kelly Dulfer en Angela Malestijn deel uit van de selectie.

Nycke Groot en Martine Smeets maakten eerder al bekend dat ze stopten als international, terwijl Yvette Broch zich voorlopig niet meer beschikbaar stelt voor de nationale ploeg. Die drie speelsters waren waren de laatste jaren vaak onderdeel van de vaste kern van Oranje.

Volledige selectie handbalsters Lois Abbingh (Odense, Den), Debbie Bont (Metz, Fra), Rinka Duijndam (Thuringen, Dui), Kelly Dulfer (Bietigheim, Dui), Merel Freriks (Borussia Dortmund, Dui), Tamara Haggerty (Sävehof, Zwe), Laura van der Heijden (Borussia Dortmund, Dui), Yara ten Holte (Borussia Dortmund, Dui), Dione Housheer (Odense, Den), Lynn Knippenborg (Neckarsulmer (Dui), Harma van Kreij (Krim Mercator, Slo), Angela Malestijn (Rail Cargo, Hon), Larissa Nüsser (Kopenhagen, Den), Estavana Polman (Esbjerg, Den), Inger Smits (Bietigheim, Dui), Danick Snelder (Bietigheim, Dui), Zoë Sprengers (Bayer Leverkusen, Dui), Maxime Struijs (Bad Wildungen, Dui), Kelly Vollebregt (Odense, Den), Tess Wester (CSM Boekarest, Roe), Bo van Wetering (Odense, Den).

Drie speelsters moeten nog afvallen uit groep van 21

Oranje gaat met de groep van 21 speelsters naar een voorbereidingstoernooi in Noorwegen, waar eind deze maand tegen Noorwegen, Rusland en Zuid-Korea wordt geoefend.

Voor het WK, dat 3 december begint, moet de selectie nog worden teruggebracht tot achttien speelsters. De drie speelsters die afvallen staan stand-by zodat ze alsnog kunnen worden opgeroepen voor het toernooi.

Oranje speelt in de eerste groepsfase van het WK tegen achtereenvolgens Puerto Rico (3 december), Oezbekistan (5 december) en Zweden (7 december).