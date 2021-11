Abdi Nageeye zegt dat hij zondag door opspelende hamstringproblemen niet kon meedoen om de zege in de marathon van New York. De klachten aan de achterkant van zijn bovenbeen spelen hem al jaren parten en blijven een kwetsbaar deel van zijn lichaam.

"Het is al voor de derde keer in een grote marathon dat mijn hamstring mijn nachtmerrie is. Deze keer kreeg ik er al na 3 kilometer last van", schrijft de 32-jarige Nederlander met Somalische afkomst op Instagram.

Nageeye hoopte in New York te kunnen strijden om de winst, maar die bleef buiten bereik. Hij eindigde als vijfde in een tijd van 2.11,39. Nageeye noteerde de beste Nederlandse prestatie in de Amerikaanse miljoenenstad, maar hij was ruim drie minuten langzamer dan de Keniaan Albert Korir, die na een solo van 10 kilometer won in 2.08,22.

"Ik ben niet zozeer teleurgesteld, maar meer verdrietig. Ik ben dankbaar dat ik deze prachtige marathon mocht lopen en blij dat de grote stadsmarathons met zoveel mensen weer terug zijn, maar ik moet wel met mijn begeleidingsteam gaan bespreken hoe ik mijn hamstringsproblemen kan verlichten en verhelpen", aldus Nageeye.

De klachten van Nageeye gaan terug naar het voorjaar van 2018, toen hij in een ijskoude en natte marathon van Boston als zevende finishte. Hij liep tijdens die race een scheurtje op in zijn linkerhamstring, maar liep toch door. Sindsdien spelen in bijna elke wedstrijd de spierklachten op.

Ook in het Japanse Sapporo, waar hij in augustus vrij sensationeel het zilver veroverde op de olympische marathon, had hij last van zijn hamstring. Twee keer voelde Nageeye toen een pijnscheut. "Dat was in het begin van de wedstrijd, maar gelukkig was het daarna over", vertelde hij destijds.