Abdi Nageeye heeft zondag de beste Nederlandse prestatie ooit neergezet bij de marathon van New York. De 32-jarige atleet kwam als vijfde over de meet en de Keniaan Emmanuel Korir zegevierde

Nageeye had goede hoop om als eerste Nederlander ooit te winnen in de Amerikaanse stad, nadat hij afgelopen zomer op de olympische marathon in Japan zilver pakte. Toch kwam hij met een tijd van 2:11.39 niet in de buurt van de overwinning.

Korir liep met een tijd van 2:08.22 solo over de finish in Central Park. De Marokkaan Mohamed El Aaraby (2:09.06) finishte als tweede en de Italiaan Eyob Faniel (2:09.56) completeerde het podium. Ook de Amerikaan Alkanah Kibet (2:11.15) was sneller dan Nageeye.

De vijfde plaats van Nageeye was wel beter dan de zesde plek van Michel Butter in 2017, die daarmee vier jaar lang in de boeken stond als de beste Nederlander ooit in New York. Nageeye is nu ook in handen van de snelste Nederlandse tijd ooit in de Amerikaanse stad. Butter finishte in 2017 in 2.12.39.

Bij de vrouwen won olympisch kampioene Peres Jepchirchir uit Kenia in 2.22.39, vlak voor landgenote Viola Cheptoo.

In de aanloop naar de marathon toonde Nageeye zich zeer ambitieus. "Ik heb olympisch zilver gewonnen en ben een andere atleet dan ik was voor Tokio. Ik ga voor de winst en weet dat het realistisch is", zei hij. "Ik kan New York winnen."