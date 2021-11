Marrit Steenbergen heeft zondag op de slotdag van de EK kortebaan in Kazan goud gewonnen op de 200 meter vrije slag. Het is voor de 21-jarige Nederlandse haar eerste individuele titel op een groot toernooi.

Steenbergen was een klasse apart in de finale van de 200 vrij. De Friezin tikte aan in een dik persoonlijk record (1.52,75) en was bijna een seconde sneller dan de nummer twee Barbora Seemanová uit Tsjechië (1.53,58). Het brons ging naar de Sloveense Katja Fain (1.53,88).

Steenbergen gold op jonge leeftijd als een groot talent. Ze debuteerde in 2015 als vijftienjarige op de EK kortebaan en won toen brons op de 100 meter wisselslag. Een jaar later maakte ze deel uit van de Nederlandse estafetteploeg die bij de EK langebaan goud pakte op de 4x100 meter vrije slag.

De zwemster uit Oosterwolde had daarna een paar zeer zware jaren, mede door een schouderblessure. Deze week toont Steenbergen weer haar talent. Ze pakte in Kazan eerder al brons op de 100 meter vrije slag.

Kamminga laatste in finale 50 school

Arno Kamminga eindigde als achtste en laatste in de finale van de 50 meter schoolslag. lya Shymanovich uit Belarus pakte zijn tweede Europese titel in Rusland door het wereldrecord van de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh te evenaren (25,25).

Nederland staat door de titel van Steenbergen op zeven keer goud in Kazan. Er komen zondag nog een aantal Nederlanders in actie bij de laatste finales.