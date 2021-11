Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag in Lombardije zijn achtste Grand Prix-zege van het MXGP-seizoen geboekt. Romain Febvre eindigde als tweede en heeft nog steeds een kleine voorsprong op Herlings in de zinderende titelstrijd.

Het seizoen wordt woensdag afgesloten met de GP van Mantova, op hetzelfde circuit als waar er zondag geracet werd. Herlings moet dan drie punten goedmaken op Febvre om voor de tweede keer wereldkampioen te worden in de zwaarste klasse.

Febvre won zondag in Italië de eerste manche voor Herlings. In de tweede manche waren de rollen omgedraaid, waardoor de eindzege in de Grand Prix van Lombardije naar de 27-jarige Brabander ging.

Titelverdediger Tim Gajser haakte af in de titelstrijd. De Sloveen eindigde als achtste en derde in Italië en verzamelde daardoor veertien punten minder dan Herlings en Febvre. Zijn achterstand op Febvre in de WK-stand is nu vijftien punten.

WK-stand MXGP 1. Romain Febvre (Fra) - 661 punten

2. Jeffrey Herlings (Ned) - 658 punten

3. Tim Gajser (Slv) - 646 punten

4. Antonio Cairoli (Ita) - 534 punten

Herlings valt in openingsronde

In de eerste manche lag Herlings door een valpartij op de vijftiende plek in de eerste ronde, maar hij knokte zich knap terug en eindigde als tweede achter Febvre.

In de tweede manche was Herlings een klasse apart. De Nederlander had na achttien ronden een voorsprong van liefst negentien seconden op nummer twee Febvre.

Herlings, die de 98e zege uit zijn carrière boekte, was na afloop niet blij met Febvre, omdat hij in de openingsronde van de tweede manche tot twee keer toe nogal ruw werd geblokt door zijn rivaal. "Hij zal het de volgende keer wel voelen bij de start", nam de Nederlander alvast een voorschot op de twee beslissende races van woensdag.