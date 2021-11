Motorcrosser Jeffrey Herlings is zondag na een knappe inhaalrace als tweede geëindigd in de eerste manche van de Grand Prix van Lombardije in de MXGP. Romain Febvre won en liep in de WK-stand iets uit op Herlings.

De GP van Lombardije is de voorlaatste Grand Prix van het seizoen. De 27-jarige Herlings is met de Fransman Febvre en de Sloveense titelverdediger Tim Gajser verwikkeld in een zeer spannende titelstrijd.

Door zijn zege in de eerste manche in Italië heeft Febvre nu een voorsprong van zes punten op Herlings. Gajser kwam als derde over de streep, maar kreeg een tijdstraf en werd daardoor als achtste geklasseerd. De Sloveen heeft nu een achterstand van dertien punten op Febvre in de WK-stand.

Later op zondag volgt de tweede manche in Mantua, waar woensdag ook het seizoen wordt afgesloten met de GP van Mantova.

WK-stand MXGP 1. Romain Febvre (Fra) - 639 punten

2. Jeffrey Herlings (Ned) - 633 punten

3. Tim Gajser (Slv) - 626 punten

4. Jorge Prado (Spa) - 517 punten

Herlings valt in openingsronde

Herlings vertrok op het zandcircuit van Mantua van poleposition in de eerste manche, maar hij zakte door een val in de openingsronde naar de vijftiende plaats.

De wereldkampioen van 2018 wist weer naar voren te rijden en hield zo de schade beperkt. In de laatste ronde verdrong de Brabander Gajser van de tweede plaats.

Glenn Coldenhoff eindigde als elfde in de eerste manche.