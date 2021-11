Zwemster Kira Toussaint heeft zaterdag bij de EK kortebaan in Kazan ook de 100 meter rugslag gewonnen. Het is al haar derde gouden medaille op het toernooi. Arno Kamminga miste het goud op de 200 meter schoolslag op één honderdste van een seconde.

Toussaint tikte aan in 55,76 seconden en bleef nipt de verrassend snelle Maaike de Waard voor, die het zilver veroverde in een dik persoonlijk record van 55,86. Analia Pigree uit Frankrijk pakte het brons in 56,40.

Eerder was Toussaint in de Russische stad ook de beste op de 50 en 200 meter rugslag.

Vooral dankzij Toussaint staat Nederland op vijf gouden medailles bij de EK kortebaan. Luc Kroon werd op de openingsdag verrassend Europees kampioen op de 400 meter vrije slag en de Nederlandse mannenestafetteploeg won goud op de 4x50 meter vrije slag.

Kira Toussaint is zeer succesvol in Kazan. Foto: AP

Kamminga komt honderdste te kort voor goud

Kamminga greep in Kazan ook op de 200 meter schoolslag net naast de Europese titel. Hij moest genoegen nemen met het zilver, de kleur die hij ook won op dit onderdeel bij de Olympische Spelen in Tokio. Kamminga moest in de finale Ilya Shymanovich uit Belarus één honderdste van een seconde voor zich dulden.

Na 150 meter lag Kamminga op de vierde plek. Hij in de laatste twee banen een uiterste krachtsinspanning leveren om er nog een medaille uit te slepen. Hij wist in de laatste meters de Zweed Erik Persson (vierde) en de Rus Michail Dorinov (brons) nog te passeren, maar Shymanovich tikte nipt eerder aan en behaalde het goud in 2.01,73.

Eerder slaagde Kamminga er al niet in zijn Europese titel kortebaan op de 100 meter schoolslag te prolongeren. Op dat onderdeel kwam hij niet verder dan een bronzen plak. Zondag zwemt Kamminga nog de finale van de 50 school, waarvoor hij zich zaterdag als zevende plaatste.

Arno Kamminga greep voor de tweede keer net naast het goud in Kazan. Foto: ANP

Ook medaille voor Kroon en Pijnenburg

Er waren zaterdag nog twee Nederlandse medailles. Kroon en Stan Pijnenburg haalden beiden het podium op de 200 meter vrije slag. Kroon veroverde zilver in een persoonlijke toptijd van 1.42,20. Pijnenburg klokte een persoonlijk record van 1.42,51 en pakte daarmee het brons. De Roemeen David Popovici won het goud in 1.42,12.

Tessa Giele zwom in de finale van de 100 meter vlinderslag naar de zevende plek in 57,69. De Europese titel ging naar de Zweedse Sarah Sjöström, die 55,84 noteerde.

De Hongaar Szebasztian Szabo evenaarde op de 50 meter vlinderslag het wereldrecord van 21,75 seconden. Dat is dezelfde tijd die de Braziliaan Nicholas Santos in oktober 2018 in Boedapest realiseerde en het eerste wereldrecord dat in Kazan werd gezwommen.