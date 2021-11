Shalane Flanagan hoopt vandaag een unieke serie neer te zetten. De veertigjarige Amerikaanse wil in New York haar zesde marathon in slechts zes weken tijd voltooien.

Flanagan veroverde onder meer zilver op de 10 kilometer op de Olympische Spelen van 2008 en won de New York City Marathon van 2017. Nadat ze in 2019 haar loopbaan beëindigde werd ze moeder en onderging ze een knieoperatie, maar tijdens de coronapandemie besefte dat ze niets liever deed dan hardlopen en hoge doelen stellen voor zichzelf.

"Ik wilde mijn mentale en fysieke gezondheid weer terugkrijgen. Hardlopen is mijn manier van plezier maken. Ik heb die uitdaging gewoon nodig", zegt de Amerikaanse tegen ESPN. "Dit is mijn passie."

De grote zes marathons (Berlijn, Londen, Tokio, Chicago, Boston en New York) werden dit jaar door de coronapandemie in zes weken tijd georganiseerd. Normaal is de helft van de majors in het voorjaar.

Uitslagen marathons Flanagan 26 september, Berlijn: 2.38,32

3 oktober, Londen: 2.35,04

10 oktober, Chicago: 2.46,39

11 oktober, Boston: 2.40,36

18 oktober, Oregon: 2.35,14

7 november, New York: ?

Flanagan was snelste vrouw in Londen

"Toen ik de marathonkalender zag, voelde het als een once in a lifetime opportunity", vertelt Flanagan. "Dit is zeldzamer dan een zonsverduistering. Ik hoefde niet lang na te denken en besloot ze alle zes te gaan lopen."

Met amper zes weken voorbereidingstijd liep Flanagan als eerste de marathon in Berlijn in 2.38,32. Daarmee zette ze de zeventiende tijd neer van alle vrouwen en de tweede tijd in de categorie vrouwen 40+.

Een week later liep ze in Londen ruim drie minuten sneller en was ze zelfs de beste vrouw. Daarna volgde het zwaarste deel van haar zes marathons: een double header met de marathons van Chicago en Boston binnen 24 uur. Met een uitgekiend schema voor maaltijden, ijsbaden en rustmomenten bracht ze beide 42.195 meter lange wedstrijden tot een goed einde.

Flanagan vond eenzame marathon vlakbij eigen huis het leukst

Daarna diende zich een onverwacht probleem aan. Vanwege aangescherpte corona-maatregelen was het onmogelijk voor Flanagan om in Japan aan de marathon van Tokio deel te nemen. In plaats daarvan liep ze op dezelfde dag in haar eentje een marathon in de buurt van haar eigen huis in de staat Oregon.

"Vooraf dacht ik dat dit de zwaarste van alle marathons zou worden, zonder steun van publiek en zonder de energie van de andere lopers. Maar met familie en vrienden langs de kant was het eigenlijk de leukste van allemaal", zei Flanagan, die in haar eentje zelfs sneller was dan in Chicago en Boston.

Zondag wacht in New York de laatste etappe van de bizarre reeks van zes marathons. "Ik zal balen als het voorbij is. Ik had vooraf niet gedacht dat ik hier zo van had kunnen genieten."

"Het is een geweldig avontuur geweest. Ik zal het missen om met mijn team van vrouwelijke begeleiders en mij zoontje de wereld rond te reizen en na elke marathon samen friet met champagne te nemen."